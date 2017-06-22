Один день с пластическим хирургом.

1. Семь утра. Не так уж и рано по врачебным меркам. Проснулись, умылись, а по дороге на кухню можно и селфи сделать. Пока я делаю фотки сам, но скоро меня сменит моя хорошая знакомая - профессиональный фотограф. Специально попросил ее меня поснимать - во время работы мне все-таки будут нужны обе руки и максимум внимания. Ну и я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.
2. На завтрак бутерброды. На самом деле, я очень люблю готовить! Думаю, что если я когда-нибудь уйду из медицины, то стану поваром. Сегодня, к сожалению, мало времени, поэтому по-быстренькому. Но даже бутерброды постараюсь сделать красиво, и нарезать тонко :). Иначе какой же я эстетический хирург!
3. Пока я готовлю (то есть режу), моя жена Маша и сын Даня тоже проснулись. Когда в доме маленький ребенок, особо и не поспишь, поэтому мы часто завтракаем все вместе. Наверное, именно так и зарождаются хорошие традиции.
4. Маша не только занимается сыном, но и помогает мне в организационных вопросах. Можно сказать, полностью взяла на себя всю немедицинскую часть моей работы. Не знаю, что бы я без нее делал!
5. Сын - самый большой источник вдохновения! Его улыбки заряжают эмоциями на целый день. Тем более, что увижу я его теперь только вечером.
6. А вот об этом я думаю все последнее время, не только думаю, но и активно занимаюсь спортом, готовлюсь. Через 6 дней я лечу бежать по-настоящему крутой супермарафон - The Comrades! Южная Африка, почти 90 км, возможность снова преодолеть себя. Я его побегу ВТОРОЙ год подряд (и поэтому получу сразу две медали, одну - за финиш, а вторую - просто за то, что вернулся, таких “психов” не очень много, и это само по себе круто).
7. Бегать я не люблю (пишет вам человек, который за год пробегает несколько сотен километров только официальных забегов). НО! Три года назад я решил преодолеть себя, пробежав марафон. А поскольку парень я целеустремленный и по-спортивному упертый - я это сделал. И втянулся. Мне кажется, это важно не только в жизни, но и в профессии. Я всегда стараюсь идти до конца - за максимальным результатом. Думаю, что скоро в коллекции появятся новые медали.
8. Пора на работу!
9. Даня вышел меня проводить и не смог пройти мимо моего велосипеда. Ему нравится издавать звуки ревущего мотора и, играя, держаться за огромный руль. Я вот, когда был маленьким, играл капельницами, потому что моя мама была педиатром, и я часто бывал у нее в больнице. Медицина у нас вообще дело семейное - и мама, и дед, и прадед у меня тоже врачи.
10. Сын обычно провожает меня на работу и встречает, когда я возвращаюсь домой не заполночь. Если честно, обожаю такие моменты.
11. Поехали. Сегодня мой рабочий день начнется в Научно-практическом центре хирургии клиники “Семейная”.
12. В Научно-практическом центре хирургии я веду прием и провожу пластические операции, в основном эстетического характера. Но и реконструкцию тоже делаю. Вообще, в пластической и эстетической хирургии много разных направлений: абдоминопластика тела, липосакция, подтяжка и увеличение груди, фейс-лифтинги, блефаропластика, подтяжка бровей - и это только то, что делаю лично я. В нашем отделении пять врачей, и мы закрываем все направления в пластической хирургии. На сегодня у меня по плану две операции и осмотры прооперированных ранее пациенток. В холле встретил профессора Александра Сергеевича Зелянина, очень крутого травматолога, и попросил нас сфоткать.
13. К пластике я пришел не сразу. Сначала было отделение микрохирургии в 71-й горбольнице, когда я еще учился на четвертом курсе. Микрохирургия - это целый мир, захватывающий и романтичный. Там все началось и потихонечку, помаленечку привело к пластической хирургии. И теперь я понимаю, насколько это мое :).
14. Обычно после операции мы наблюдаем пациентов в течение месяца. Они приходят на осмотр и УЗИ, чтобы убедиться, что все процессы протекают нормально.
15. Микрохирургия и пластическая хирургия - это две части одного целого.
Но много нюансов. Например, нужно знать все о кровоснабжении тканей. Часто люди думают, что пластическая хирургия заканчивается на увеличении груди, и относятся и к врачам и к пациентам с некоторым пренебрежением. Мол, пока другие жизни спасают, вы тут сиськи делаете. И это очень обидно. Мало того, что, как я уже говорил, направлений много. Но даже сделать грудь красиво - не так просто, как кажется. Понимаете, люди приходят к нам не просто за грудью, они хотят стать красивее и счастливее. И порой это реально полностью меняет им жизнь. Большинство моих пациенток - молодые мамы. Беременность не щадит женского тела, и к сожалению, спорт и диеты далеко не всегда помогают. На самом деле в пластической хирургии важен индивидуальный подход, ведь пустяковая проблема может быть настоящим кошмаром для кого-то. Именно поэтому для начала необходимо понять причину, зачем нужна операция и чего человек хочет получить. В общем, нужно быть немного психологом. Эту девушку (она разрешила себя сфоткать, специально спросил, не переживайте) мы оперировали вчера, увеличивали объем груди. Теперь она довольна своими формами (и передает всем привет).
16. Зашел в палату к другой пациентке. Сегодня ей предстоит операция, и она немного нервничает. Я всегда общаюсь со своими пациентами перед операцией, рассказываю, как все будет происходить. Психологический комфорт очень важен, ведь любая операция - это стресс. Мы его стараемся минимизировать, создав отличные условия и окружив пациентов внимательным персоналом. А успех в пластической хирургии невозможен без доверительного контакта между хирургом и пациентом.
17. По пути в операционный блок каждый день я пробегаю мимо этой разрисованной доски. Никто уже не помнит, когда и кто это нарисовал, но и стереть никто не решается.
18. Обязательные атрибуты хирурга, помимо скальпеля, это шапочка, маска, хирургический костюм и перчатки. Перчатки и маски одноразовые, костюмы тоже редко бывают необычными, а вот на шапочках многие хирурги оттягиваются, носят разноцветные, с узорами и т.п. Я вообще коллекционирую шапочки, есть весьма веселенькие, но сегодня “не их день”.
19. Оперирую я всегда со своей командой, она у меня проверенная временем, очень всех ценю и уважаю. Важно понимать, что операция - это командная работа, все процессы должны быть отлажены до мелочей. Я делаю ставку на молодых врачей, которые постоянно учатся и совершенствуются. Это те люди, которые хотят и могут двигаться, развиваться и решать задачи в ногу со временем, способны работать в условиях сильных нагрузок. И у нас схожие взгляды на пластическую хирургию в целом.
20. Первая операция как раз по восстановлению формы груди после двух родов у 30-летней девушки. Грудь сильно обвисла и потеряла форму. Моя задача - аккуратно убрать избытки кожи и сформировать новую форму молочной железы, уменьшить ареолу и поднять ее. Все это я буду делать с использованием очень маленьких имплантов по очень хитрой методике. Грудь будет естественной, а имплант нужен для придания легкой “пышности” в зоне декольте. При этом сама железа остается невредима, и, если пациентка захочет кормить ребенка - милости просим, - никаких проблем не будет. Подсмотрел этот прием в Штатах, на одной из стажировок. Операция не столько сложная, сколько очень деликатная. Важно восстановить симметрию и все очень - очень аккуратно зашить.
21. В пластической хирургии очень много разумного творчества. Я всегда сочетаю разные методики, комбинируя их для получения наилучшего результата. Не существует конкретных правил, - как сделать красиво, какие импланты поставить - круглые или “квадратные”, или там вариантов “подешевле-подороже”. Все импланты мы используем только от топовых производителей, а дальше уже идет индивидуальный подбор идеального решения.
22. На базе Научно-практического центра хирургии действует кафедра пластической хирургии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, сотрудником которой я тоже являюсь. Для врачей, только окончивших ординатуру, очень важна возможность работать в команде с уже опытными профессионалами. Конечно, мы не сразу пускаем к столу и на ассистенцию, но постепенно молодые хирурги, которые с нами работают, получают уверенность в своих действиях, приобретают свой практический опыт. Немного забавно говорить про “молодых хирургов”, когда мне самому тридцать пять, и я себя считаю очень молодым. Но я уже двенадцать лет “у станка”, и это серьезный опыт, которым я с удовольствием делюсь. При этом путь от первой ассистенции до первой операции очень долгий, и за этим мы тоже очень строго следим. Своих пациентов оперирую только я, от начала и до конца.
23. Вот теперь понеслась. Самое интересное. Слабонервных просим отойти от экранов. Один из начальных этапов операции - устранить излишки кожи.
24. Устранив, стягиваем кожу, чтобы выполнив все те же манипуляции с левой грудью, сверить симметрию.
25. Кожу фиксируем специальным степлером.
26. А вот тот самый этап, - симметрию сверили - все отлично. Обратите внимание на новую форму железы и на то, сколько лишней кожи мне пришлось убрать.
27. Заключительный этап операции, когда импланты уже на своих местах, накладываем швы. Работаем с моим коллегой - Семеном Ивановым, практикующим хирургом Научно-практического центра хирургии. Важно не стараться сделать идеально на столе, всегда нужно помнить, что есть сила тяжести, и красивая грудь сразу после операции опустится почти до исходного уровня. Я всегда работаю на перспективу.
28. После операции меня ждет еще несколько осмотров, бегу через стационар к перевязочной и по пути заглядываю к пациентке в палату.
29. Я подробно осматривал ее утром после вчерашней операции, а сейчас хочу убедиться, что компрессионное белье она одела правильно, ну и, в целом, все хорошо.
30. А эту пациентку зовут Лана, и она - участница благотворительного проекта, в котором задействована клиника “Семейная”. У нее вообще очень интересная история: много лет назад она практически потеряла левую грудь из-за тяжелого гнойного мастита. Кожу груди покрывали рубцы от непонятных хирургических манипуляций. Мы исправили эту ситуацию, вставив имплант в левую грудь и добившись симметрии с правой. Совсем скоро, когда закончится период реабилитации, Лана сможет забыть о том эстетическом дефекте, который был у нее долгие годы. Все расходы по операции клиника взяла на себя. Иногда мы участвуем в подобных благотворительных проектах.
31. На сегодня с момента операции прошла неделя, реабилитация протекает хорошо. Лана все время улыбается и чувствует себя прекрасно.
32. Лана - очень радушная женщина, и в знак благодарности балует нашу команду осетинскими пирогами. Небольшой перерыв в ординаторской, где всегда тихо и можно “перевести дух”. Нормально пообедать вообще редко получается. Да, знаю, вредно, но иначе ничего не успеешь.
33. У нас на Госпитальной очень хороший коллектив. Это круто, когда много классных специалистов в разных областях трудятся в одном месте. А это наш анестезиолог Василий Михайлович отдыхает.
34. После импровизированного обеда бежим в операционную. Там нас ждет пациентка после реконструкции груди по поводу рака молочной железы. Мы делаем небольшую коррекцию и восстанавливаем сосок. Вообще, восстановление груди - очень сложный и многоэтапный процесс, и к счастью, у российских пациенток появилась возможность забыть о калечащих операциях. Прогресс не стоит на месте. Это быстрая операция, занимает не более часа.
35. Самое главное для меня в работе - получить удовлетворение, решив проблему человека. И мои коллеги разделяют этот подход на все сто.
36.Наша операционная - одна из лучших в Москве среди частных клиник. Она оснащена по последнему слову техники.
37. Самое красивое место в нашей клинике - это потолок в реанимации, он украшен фреской. Пустые потолки - это тоска, а тут искусство XIX века! (Клиника занимает здание больницы, построенное почти двести лет назад). Это не единственная фреска на потолке в здании, но фоткают все всегда именно эту, в реанимации. Уж не знаю, почему, но красиво же, не поспоришь!
38. Как я уже говорил, операция для пациента -это всегда стресс и много сомнений. Даже те, кто пришел в клинику на консультацию, немного боятся. И это абсолютно нормально. Тем более, что пластическая хирургия окутана различными слухами и домыслами. Важно просто понимать, что пластическая операция - это не страшно, если вы находитесь в надежных руках (типа моих, добавлю я скромно).
Будьте внимательны в выборе клиники - очень важно, чтобы было все как для подготовки к операции, так и для самой операции, а также для реанимации и послеоперационной реабилитации. И нужное оборудование, и рентген, и возможность тут же сделать все анализы. В “Семейной” как раз все это есть. Ну и совет - выбирая врача, обращайте внимание не только на отзывы, но и на его образование, репутацию и, самое главное, - опыт работы в специальности. Ну а про команду и персонал я уже говорил.
39. В конце рабочего дня мы делаем селфи, мы же команда!
40. Время уже четыре, и я мчусь в университетскую больницу им. И. М. Сеченова. Вот она - альма-матер моей научной деятельности, клиника реконструктивной и пластической хирургии. Тут я начинал работать под началом академика Н.О. Миланова, был его учеником. Николай Олегович был не просто наставником, он вообще был эпохальным человеком, оплотом и крестным отцом пластической хирургии в России. Помню, как в ординатуре чувствовал мандраж, дрожал, заходя в его кабинет, но потом ничего, осмелел. Он был широкой души человек и прощал многие выходки, случавшиеся по неопытности. Однажды во время операции я вдруг набрался наглости и сказал: “А дайте я пошью?”. Такие шутки в операционной неуместны, и обычно за них просто выгоняют. Но Николай Олегович закрывал на это глаза. Такой вот был человек. (Но пошить тогда не дал :)). Сегодня наш начальник - академик Решетов И.В., тоже представитель “старой” школы. Это важно, когда есть академизм в работе и науке.
41. Я серьезно отношусь к своей профессии, стараюсь не останавливаться в развитии: пишу научные работы, посещаю конференции, повышаю свою квалификацию. О чем и свидетельствуют эти дипломы и сертификаты. Без такого движения очень быстро окажешься на мировых задворках. Тут же часть коллекции хирургических шапочек.
42. Сегодня здесь у меня нет операций, поэтому я заскочил на полчаса, чтобы осмотреть свою пациентку. Ей была сделана одна из самых сложных операций - микрохирургическое восстановление груди после мастэктомии. Мы пересадили кожу с живота (тот самый животик) на место груди. Это называется DIEP лоскут. При этом сосуды толщиной с человеческий волос сшили под микроскопом. Обычно такие операции длятся довольно долго и изматывают всю команду, включая анестезиологов и сестер. Напряжение колоссальное - одно движение и сосуды рвутся, тогда операция невозможна. Поэтому мы делаем подобные операции не чаще одного раза в неделю и всегда бригадой из двух хирургов - вашего покорного слуги и моей коллеги Старцевой Олеси. Если сравнивать с мировыми центрами, для России такая частота удивительна.
43. После осмотра я спешу дальше - уже в 18:00 у меня прямой эфир на радио “Медиаметрикс”.
44. Мои эфиры - история регулярная, на радио я веду еженедельную рубрику “Пластическая хирургия с доктором Мельниковым”. Студия располагается на Кутузовском проспекте, город уже стоит в пробках. Поэтому машину я оставил на Пироговке и сюда добрался на электросамокате.
45. Сегодня я буду разговаривать с Ольгой Засеевой о роли бизнеса в пластической хирургии в нашей стране. Ольга - генеральный директор лидирующей компании-дистрибьютора разных девайсов для пластической хирургии в России.
46. В России очень интересная концепция взаимодействия пластических хирургов и представителей индустрии. Так сложилось, что образовательные мероприятия организовываются у нас именно ими. Индустрия двигает прогресс вперед. Ольга вырастила много хирургов в нашей стране. Она, кстати, поддерживала многие мои образовательные идеи, внедряя их в разные конгрессы.
47. Встреча получилась очень интересной для тех, кто в теме. Мне нравится атмосфера в студии. Для меня это возможность попробовать себя в иной роли. Я вообще открытый и разговорчивый.
48. Закончив рабочие дела на сегодня, я мчу домой. На электросамокате я доберусь за полчаса, пока вся Москва будет стоять в пробках. Не люблю пробки! Хотя кто их любит?
49. Сегодня вернулся не поздно, ура! Можно немного передохнуть, и на тренировочную пробежку.
50. Пока закипает чайник, играю с Данькой. Он безумно любит, когда я его подбрасываю вверх!
51. Для чая взял Машины любимые кружки.
52. На пробежку собираюсь не только я. Бегаем мы все вместе, Маша меня поддерживает и в этом, а сын с нами на специальной беговой коляске. Шлем Даня надевает на свой манер: всегда задом наперед.
Очки мои он тоже надел вверх тормашками, при всем при этом чувствует себя отлично и к вечерней скоростной прогулке готов.
53. Эту картину нарисовала Машина подруга. Мой второй велосипед, как и картина, отлично вписался в пространство нашей квартиры. Вообще,у меня их четыре. Люблю велосипеды. Есть формула расчета необходимого количества: n+1, где n-количество велосипедов во владении.
54. У меня много кроссовок для разных целей, т.к. каждый вид спорта подразумевает специфическую нагрузку. Кто занимается бегом, знает, как важна специальная обувь.
В общем, видите, я все время что-то коллекционирую - шапочки, велосипеды, кроссовки, медали и дипломы. Никогда не останавливаюсь на одном. :)
55. Моя амуниция готова.
56. Побежали!
57. По дороге встретили Машину маму и двух ее забавных собак - французского бульдога Оша, у которого всегда высунут язык и джек-рассела - Яя - маленькую трусишку. Бабушка забрала Даню, и дальше мы побежали вдвоем.
58. Наш маршрут: парк Горького и Фрунзенская набережная. Протяженность маршрута- 8км. Посмотрим, какие сегодня будут результаты.
59. Уложились в 48 минут.
60. После пробежки нельзя избежать водных процедур с пенными ваннами. Мы с Даней любим дурачиться: играть с пеной, делать из нее бороду. Отрываться по полной. Голого доктора я вам не покажу, и фотографа, хоть и друг семьи, тоже из ванной уже выгнали, снимала жена :)
61. На вечер у меня была запланирована встреча с другом в кафе.
62. Мой друг - Юра, он же мой коллега - торакальный хирург. Мы вместе поедем в Африку, где будем бежать те самые сумасшедшие 90 километров, об этом и собирались поговорить.
63. И снова дома. Из окон открывается отличный вид на никогда не спящий город. Вообще, люблю городские виды.
64. Этот насыщенный день подошел к концу. И теперь можно с чистой совестью отправиться спать. Завтра будет новый день, совсем не похожий на предыдущий.
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