semeynayadental (semeynayadental) wrote in odin_moy_den,
semeynayadental
semeynayadental
odin_moy_den

Один день с пластическим хирургом.

Интересная и увлекательная работа - это когда один твой день вовсе не похож на другой. Каждый день новые задачи, новые вызовы. Мне повезло, и я совсем не боюсь попасть в "день сурка". Меня зовут Дмитрий Мельников, я - врач, пластический хирург, кандидат медицинских наук. Пластическая, эстетическая и реконструктивная хирургия - моя стихия. И если вам всегда казалось, что работа врача - это скучно, то предлагаю вам заглянуть в один мой день - 26 мая.

IMG_9845 — копия.jpg

1. Семь утра. Не так уж и рано по врачебным меркам. Проснулись, умылись, а по дороге на кухню можно и селфи сделать. Пока я делаю фотки сам, но скоро меня сменит моя хорошая знакомая - профессиональный фотограф. Специально попросил ее меня поснимать - во время работы мне все-таки будут нужны обе руки и максимум внимания. Ну и я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

IMG_9472 — копия.jpg

2. На завтрак бутерброды. На самом деле, я очень люблю готовить! Думаю, что если я когда-нибудь уйду из медицины, то стану поваром. Сегодня, к сожалению, мало времени, поэтому по-быстренькому. Но даже бутерброды постараюсь сделать красиво, и нарезать тонко :). Иначе какой же я эстетический хирург!

IMG_9518 — копия.jpg

3. Пока я готовлю (то есть режу), моя жена Маша и сын Даня тоже проснулись. Когда в доме маленький ребенок, особо и не поспишь, поэтому мы часто завтракаем все вместе. Наверное, именно так и зарождаются хорошие традиции.

IMG_9513 — копия.jpg

4. Маша не только занимается сыном, но и помогает мне в организационных вопросах. Можно сказать, полностью взяла на себя всю немедицинскую часть моей работы. Не знаю, что бы я без нее делал!

IMG_9543 — копия.jpg

5. Сын - самый большой источник вдохновения! Его улыбки заряжают эмоциями на целый день. Тем более, что увижу я его теперь только вечером.

IMG_9550 — копия.jpg

6. А вот об этом я думаю все последнее время, не только думаю, но и активно занимаюсь спортом, готовлюсь. Через 6 дней я лечу бежать по-настоящему крутой супермарафон - The Comrades! Южная Африка, почти 90 км, возможность снова преодолеть себя. Я его побегу ВТОРОЙ год подряд (и поэтому получу сразу две медали, одну - за финиш, а вторую - просто за то, что вернулся, таких “психов” не очень много, и это само по себе круто).

IMG_9573 — копия.jpg

7. Бегать я не люблю (пишет вам человек, который за год пробегает несколько сотен километров только официальных забегов). НО! Три года назад я решил преодолеть себя, пробежав марафон. А поскольку парень я целеустремленный и по-спортивному упертый - я это сделал. И втянулся. Мне кажется, это важно не только в жизни, но и в профессии. Я всегда стараюсь идти до конца - за максимальным результатом. Думаю, что скоро в коллекции появятся новые медали.

IMG_9645 — копия.jpg

8. Пора на работу!

IMG_9586 — копия.jpg

9. Даня вышел меня проводить и не смог пройти мимо моего велосипеда. Ему нравится издавать звуки ревущего мотора и, играя, держаться за огромный руль. Я вот, когда был маленьким, играл капельницами, потому что моя мама была педиатром, и я часто бывал у нее в больнице. Медицина у нас вообще дело семейное - и мама, и дед, и прадед у меня тоже врачи.

IMG_9607 — копия.jpg

10. Сын обычно провожает меня на работу и встречает, когда я возвращаюсь домой не заполночь. Если честно, обожаю такие моменты.

IMG_9653 — копия.jpg

11. Поехали. Сегодня мой рабочий день начнется в Научно-практическом центре хирургии клиники “Семейная”.

IMG_9672 — копия.jpg

12. В Научно-практическом центре хирургии я веду прием и провожу пластические операции, в основном эстетического характера. Но и реконструкцию тоже делаю. Вообще, в пластической и эстетической хирургии много разных направлений: абдоминопластика тела, липосакция, подтяжка и увеличение груди, фейс-лифтинги, блефаропластика, подтяжка бровей - и это только то, что делаю лично я. В нашем отделении пять врачей, и мы закрываем все направления в пластической хирургии. На сегодня у меня по плану две операции и осмотры прооперированных ранее пациенток. В холле встретил профессора Александра Сергеевича Зелянина, очень крутого травматолога, и попросил нас сфоткать.

IMG_9682 — копия.jpg

13. К пластике я пришел не сразу. Сначала было отделение микрохирургии в 71-й горбольнице, когда я еще учился на четвертом курсе. Микрохирургия - это целый мир, захватывающий и романтичный. Там все началось и потихонечку, помаленечку привело к пластической хирургии. И теперь я понимаю, насколько это мое :).

IMG_9751 — копия.jpg

14. Обычно после операции мы наблюдаем пациентов в течение месяца. Они приходят на осмотр и УЗИ, чтобы убедиться, что все процессы протекают нормально.

IMG_9780 — копия.jpg

15. Микрохирургия и пластическая хирургия - это две части одного целого.
Но много нюансов. Например, нужно знать все о кровоснабжении тканей. Часто люди думают, что пластическая хирургия заканчивается на увеличении груди, и относятся и к врачам и к пациентам с некоторым пренебрежением. Мол, пока другие жизни спасают, вы тут сиськи делаете. И это очень обидно. Мало того, что, как я уже говорил, направлений много. Но даже сделать грудь красиво - не так просто, как кажется. Понимаете, люди приходят к нам не просто за грудью, они хотят стать красивее и счастливее. И порой это реально полностью меняет им жизнь. Большинство моих пациенток - молодые мамы. Беременность не щадит женского тела, и к сожалению, спорт и диеты далеко не всегда помогают. На самом деле в пластической хирургии важен индивидуальный подход, ведь пустяковая проблема может быть настоящим кошмаром для кого-то. Именно поэтому для начала необходимо понять причину, зачем нужна операция и чего человек хочет получить. В общем, нужно быть немного психологом. Эту девушку (она разрешила себя сфоткать, специально спросил, не переживайте) мы оперировали вчера, увеличивали объем груди. Теперь она довольна своими формами (и передает всем привет).

IMG_9694 — копия.jpg

16. Зашел в палату к другой пациентке. Сегодня ей предстоит операция, и она немного нервничает. Я всегда общаюсь со своими пациентами перед операцией, рассказываю, как все будет происходить. Психологический комфорт очень важен, ведь любая операция - это стресс. Мы его стараемся минимизировать, создав отличные условия и окружив пациентов внимательным персоналом. А успех в пластической хирургии невозможен без доверительного контакта между хирургом и пациентом.

IMG_9709 — копия.jpg

17. По пути в операционный блок каждый день я пробегаю мимо этой разрисованной доски. Никто уже не помнит, когда и кто это нарисовал, но и стереть никто не решается.



18. Обязательные атрибуты хирурга, помимо скальпеля, это шапочка, маска, хирургический костюм и перчатки. Перчатки и маски одноразовые, костюмы тоже редко бывают необычными, а вот на шапочках многие хирурги оттягиваются, носят разноцветные, с узорами и т.п. Я вообще коллекционирую шапочки, есть весьма веселенькие, но сегодня “не их день”.

IMG_9857 — копия.jpg

19. Оперирую я всегда со своей командой, она у меня проверенная временем, очень всех ценю и уважаю. Важно понимать, что операция - это командная работа, все процессы должны быть отлажены до мелочей. Я делаю ставку на молодых врачей, которые постоянно учатся и совершенствуются. Это те люди, которые хотят и могут двигаться, развиваться и решать задачи в ногу со временем, способны работать в условиях сильных нагрузок. И у нас схожие взгляды на пластическую хирургию в целом.

IMG_9865 — копия.jpg

20. Первая операция как раз по восстановлению формы груди после двух родов у 30-летней девушки. Грудь сильно обвисла и потеряла форму. Моя задача - аккуратно убрать избытки кожи и сформировать новую форму молочной железы, уменьшить ареолу и поднять ее. Все это я буду делать с использованием очень маленьких имплантов по очень хитрой методике. Грудь будет естественной, а имплант нужен для придания легкой “пышности” в зоне декольте. При этом сама железа остается невредима, и, если пациентка захочет кормить ребенка - милости просим, - никаких проблем не будет. Подсмотрел этот прием в Штатах, на одной из стажировок. Операция не столько сложная, сколько очень деликатная. Важно восстановить симметрию и все очень - очень аккуратно зашить.

IMG_9870 — копия.jpg

21. В пластической хирургии очень много разумного творчества. Я всегда сочетаю разные методики, комбинируя их для получения наилучшего результата. Не существует конкретных правил, - как сделать красиво, какие импланты поставить - круглые или “квадратные”, или там вариантов “подешевле-подороже”. Все импланты мы используем только от топовых производителей, а дальше уже идет индивидуальный подбор идеального решения.

IMG_8906 — копия.jpg

22. На базе Научно-практического центра хирургии действует кафедра пластической хирургии ПМГМУ им. И. М. Сеченова, сотрудником которой я тоже являюсь. Для врачей, только окончивших ординатуру, очень важна возможность работать в команде с уже опытными профессионалами. Конечно, мы не сразу пускаем к столу и на ассистенцию, но постепенно молодые хирурги, которые с нами работают, получают уверенность в своих действиях, приобретают свой практический опыт. Немного забавно говорить про “молодых хирургов”, когда мне самому тридцать пять, и я себя считаю очень молодым. Но я уже двенадцать лет “у станка”, и это серьезный опыт, которым я с удовольствием делюсь. При этом путь от первой ассистенции до первой операции очень долгий, и за этим мы тоже очень строго следим. Своих пациентов оперирую только я, от начала и до конца.

IMG_8555 — копия.jpg

23. Вот теперь понеслась. Самое интересное. Слабонервных просим отойти от экранов. Один из начальных этапов операции - устранить излишки кожи.

IMG_9560 — копия (1).jpg

24. Устранив, стягиваем кожу, чтобы выполнив все те же манипуляции с левой грудью, сверить симметрию.



25. Кожу фиксируем специальным степлером.

IMG_8585 — копия.jpg

26. А вот тот самый этап, - симметрию сверили - все отлично. Обратите внимание на новую форму железы и на то, сколько лишней кожи мне пришлось убрать.

IMG_8598 — копия.jpg



27. Заключительный этап операции, когда импланты уже на своих местах, накладываем швы. Работаем с моим коллегой - Семеном Ивановым, практикующим хирургом Научно-практического центра хирургии. Важно не стараться сделать идеально на столе, всегда нужно помнить, что есть сила тяжести, и красивая грудь сразу после операции опустится почти до исходного уровня. Я всегда работаю на перспективу.

IMG_8691 — копия.jpg

28. После операции меня ждет еще несколько осмотров, бегу через стационар к перевязочной и по пути заглядываю к пациентке в палату.

IMG_9730 — копия.jpg

29. Я подробно осматривал ее утром после вчерашней операции, а сейчас хочу убедиться, что компрессионное белье она одела правильно, ну и, в целом, все хорошо.

IMG_9741 — копия.jpg

30. А эту пациентку зовут Лана, и она - участница благотворительного проекта, в котором задействована клиника “Семейная”. У нее вообще очень интересная история: много лет назад она практически потеряла левую грудь из-за тяжелого гнойного мастита. Кожу груди покрывали рубцы от непонятных хирургических манипуляций. Мы исправили эту ситуацию, вставив имплант в левую грудь и добившись симметрии с правой. Совсем скоро, когда закончится период реабилитации, Лана сможет забыть о том эстетическом дефекте, который был у нее долгие годы. Все расходы по операции клиника взяла на себя. Иногда мы участвуем в подобных благотворительных проектах.



31. На сегодня с момента операции прошла неделя, реабилитация протекает хорошо. Лана все время улыбается и чувствует себя прекрасно.

IMG_8617 — копия.jpg

32. Лана - очень радушная женщина, и в знак благодарности балует нашу команду осетинскими пирогами. Небольшой перерыв в ординаторской, где всегда тихо и можно “перевести дух”. Нормально пообедать вообще редко получается. Да, знаю, вредно, но иначе ничего не успеешь.

IMG_8665 — копия.jpg

33. У нас на Госпитальной очень хороший коллектив. Это круто, когда много классных специалистов в разных областях трудятся в одном месте. А это наш анестезиолог Василий Михайлович отдыхает.

IMG_8769 — копия.jpg

34. После импровизированного обеда бежим в операционную. Там нас ждет пациентка после реконструкции груди по поводу рака молочной железы. Мы делаем небольшую коррекцию и восстанавливаем сосок. Вообще, восстановление груди - очень сложный и многоэтапный процесс, и к счастью, у российских пациенток появилась возможность забыть о калечащих операциях. Прогресс не стоит на месте. Это быстрая операция, занимает не более часа.

IMG_9754 — копия.jpg

35. Самое главное для меня в работе - получить удовлетворение, решив проблему человека. И мои коллеги разделяют этот подход на все сто.

IMG_9760 — копия.jpg

36.Наша операционная - одна из лучших в Москве среди частных клиник. Она оснащена по последнему слову техники.

IMG_9776 — копия.jpg

37. Самое красивое место в нашей клинике - это потолок в реанимации, он украшен фреской. Пустые потолки - это тоска, а тут искусство XIX века! (Клиника занимает здание больницы, построенное почти двести лет назад). Это не единственная фреска на потолке в здании, но фоткают все всегда именно эту, в реанимации. Уж не знаю, почему, но красиво же, не поспоришь!

IMG_9784 — копия.jpg

38. Как я уже говорил, операция для пациента -это всегда стресс и много сомнений. Даже те, кто пришел в клинику на консультацию, немного боятся. И это абсолютно нормально. Тем более, что пластическая хирургия окутана различными слухами и домыслами. Важно просто понимать, что пластическая операция - это не страшно, если вы находитесь в надежных руках (типа моих, добавлю я скромно).
Будьте внимательны в выборе клиники - очень важно, чтобы было все как для подготовки к операции, так и для самой операции, а также для реанимации и послеоперационной реабилитации. И нужное оборудование, и рентген, и возможность тут же сделать все анализы. В “Семейной” как раз все это есть. Ну и совет - выбирая врача, обращайте внимание не только на отзывы, но и на его образование, репутацию и, самое главное, - опыт работы в специальности. Ну а про команду и персонал я уже говорил.

IMG_8844 — копия.jpg

39. В конце рабочего дня мы делаем селфи, мы же команда!

IMG_8785 — копия.jpg

40. Время уже четыре, и я мчусь в университетскую больницу им. И. М. Сеченова. Вот она - альма-матер моей научной деятельности, клиника реконструктивной и пластической хирургии. Тут я начинал работать под началом академика Н.О. Миланова, был его учеником. Николай Олегович был не просто наставником, он вообще был эпохальным человеком, оплотом и крестным отцом пластической хирургии в России. Помню, как в ординатуре чувствовал мандраж, дрожал, заходя в его кабинет, но потом ничего, осмелел. Он был широкой души человек и прощал многие выходки, случавшиеся по неопытности. Однажды во время операции я вдруг набрался наглости и сказал: “А дайте я пошью?”. Такие шутки в операционной неуместны, и обычно за них просто выгоняют. Но Николай Олегович закрывал на это глаза. Такой вот был человек. (Но пошить тогда не дал :)). Сегодня наш начальник - академик Решетов И.В., тоже представитель “старой” школы. Это важно, когда есть академизм в работе и науке.



41. Я серьезно отношусь к своей профессии, стараюсь не останавливаться в развитии: пишу научные работы, посещаю конференции, повышаю свою квалификацию. О чем и свидетельствуют эти дипломы и сертификаты. Без такого движения очень быстро окажешься на мировых задворках. Тут же часть коллекции хирургических шапочек.



42. Сегодня здесь у меня нет операций, поэтому я заскочил на полчаса, чтобы осмотреть свою пациентку. Ей была сделана одна из самых сложных операций - микрохирургическое восстановление груди после мастэктомии. Мы пересадили кожу с живота (тот самый животик) на место груди. Это называется DIEP лоскут. При этом сосуды толщиной с человеческий волос сшили под микроскопом. Обычно такие операции длятся довольно долго и изматывают всю команду, включая анестезиологов и сестер. Напряжение колоссальное - одно движение и сосуды рвутся, тогда операция невозможна. Поэтому мы делаем подобные операции не чаще одного раза в неделю и всегда бригадой из двух хирургов - вашего покорного слуги и моей коллеги Старцевой Олеси. Если сравнивать с мировыми центрами, для России такая частота удивительна.



43. После осмотра я спешу дальше - уже в 18:00 у меня прямой эфир на радио “Медиаметрикс”.



44. Мои эфиры - история регулярная, на радио я веду еженедельную рубрику “Пластическая хирургия с доктором Мельниковым”. Студия располагается на Кутузовском проспекте, город уже стоит в пробках. Поэтому машину я оставил на Пироговке и сюда добрался на электросамокате.

IMG_8922 — копия.jpg

45. Сегодня я буду разговаривать с Ольгой Засеевой о роли бизнеса в пластической хирургии в нашей стране. Ольга - генеральный директор лидирующей компании-дистрибьютора разных девайсов для пластической хирургии в России.

IMG_8956 — копия.jpg

46. В России очень интересная концепция взаимодействия пластических хирургов и представителей индустрии. Так сложилось, что образовательные мероприятия организовываются у нас именно ими. Индустрия двигает прогресс вперед. Ольга вырастила много хирургов в нашей стране. Она, кстати, поддерживала многие мои образовательные идеи, внедряя их в разные конгрессы.

IMG_8936 — копия.jpg

47. Встреча получилась очень интересной для тех, кто в теме. Мне нравится атмосфера в студии. Для меня это возможность попробовать себя в иной роли. Я вообще открытый и разговорчивый.

IMG_9008 — копия.jpg

48. Закончив рабочие дела на сегодня, я мчу домой. На электросамокате я доберусь за полчаса, пока вся Москва будет стоять в пробках. Не люблю пробки! Хотя кто их любит?

IMG_9016 — копия.jpg

49. Сегодня вернулся не поздно, ура! Можно немного передохнуть, и на тренировочную пробежку.

IMG_9190 — копия.jpg

50. Пока закипает чайник, играю с Данькой. Он безумно любит, когда я его подбрасываю вверх!

IMG_9306 — копия.jpg

51. Для чая взял Машины любимые кружки.

IMG_9287 — копия.jpg

52. На пробежку собираюсь не только я. Бегаем мы все вместе, Маша меня поддерживает и в этом, а сын с нами на специальной беговой коляске. Шлем Даня надевает на свой манер: всегда задом наперед.
Очки мои он тоже надел вверх тормашками, при всем при этом чувствует себя отлично и к вечерней скоростной прогулке готов.

IMG_9364 — копия.jpg

53. Эту картину нарисовала Машина подруга. Мой второй велосипед, как и картина, отлично вписался в пространство нашей квартиры. Вообще,у меня их четыре. Люблю велосипеды. Есть формула расчета необходимого количества: n+1, где n-количество велосипедов во владении.

IMG_9294 — копия.jpg

54. У меня много кроссовок для разных целей, т.к. каждый вид спорта подразумевает специфическую нагрузку. Кто занимается бегом, знает, как важна специальная обувь.
В общем, видите, я все время что-то коллекционирую - шапочки, велосипеды, кроссовки, медали и дипломы. Никогда не останавливаюсь на одном. :)

IMG_9282 — копия.jpg

55. Моя амуниция готова.

IMG_9300 — копия.jpg

56. Побежали!

IMG_9369 — копия.jpg

57. По дороге встретили Машину маму и двух ее забавных собак - французского бульдога Оша, у которого всегда высунут язык и джек-рассела - Яя - маленькую трусишку. Бабушка забрала Даню, и дальше мы побежали вдвоем.

IMG_9374 — копия.jpg

58. Наш маршрут: парк Горького и Фрунзенская набережная. Протяженность маршрута- 8км. Посмотрим, какие сегодня будут результаты.

IMG_9376 — копия.jpg

59. Уложились в 48 минут.

IMG_9394 — копия.jpg

60. После пробежки нельзя избежать водных процедур с пенными ваннами. Мы с Даней любим дурачиться: играть с пеной, делать из нее бороду. Отрываться по полной. Голого доктора я вам не покажу, и фотографа, хоть и друг семьи, тоже из ванной уже выгнали, снимала жена :)

IMG_9403 — копия.jpg

61. На вечер у меня была запланирована встреча с другом в кафе.

IMG_9843 — копия.jpg

62. Мой друг - Юра, он же мой коллега - торакальный хирург. Мы вместе поедем в Африку, где будем бежать те самые сумасшедшие 90 километров, об этом и собирались поговорить.

IMG_9458 — копия.jpg

63. И снова дома. Из окон открывается отличный вид на никогда не спящий город. Вообще, люблю городские виды.

IMG_9421 — копия.jpg

64. Этот насыщенный день подошел к концу. И теперь можно с чистой совестью отправиться спать. Завтра будет новый день, совсем не похожий на предыдущий.

IMG_9451 — копия.jpg
Tags: 2017, pp, Москва, Россия, будни, врач, мужчина
promo odin_moy_den октябрь 2, 2012 09:34 1048
Buy for 300 tokens
О сообществе "Один мой день".
Сообщество odin_moy_den было создано 21 декабря 2008 года как проект, направленный на созидание и развитие взаимопонимания в обществе самых разных людей. Всем интересно подсмотреть, как живут люди вокруг, найти для себя что-то новое, познакомиться с хорошими людьми, и сообщество…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 256 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →