Один день работника в сфере моды. Милан

Меня зовут Алена. Я из Кишинева, но 14 лет назад переехала в Италию и сейчас живу в Милане - столице моды - и работаю в этой отрасли. Я area manager итальянского бренда и курирую клиентов (магазины) из восточной Европы. На днях заканчивается кампания продаж осень-весна 17/18 - то есть эта коллекция будет представлена в магазинах через 6 месяцев. Под катом рассказ о том, как прошел мой вторник. Всего - 55 фото.
Если нет ранних встреч на работе, будильник у меня установлен на 9,30, благо начинаю работу в 10.00, работаю в 3 минутах от дома и в спокойные дни никто не дергает из-за опозданий.
Заправила постель...
...сделала утреннюю зарядку (фитбол сейчас любимая игрушка, но вообще зарядку делаю из-за проблем со спиной)
И пошла готовить завтрак - за пару дней до этого я нашла в китайском магазине грибы шиитаке, так что на завтрак омлет с грибами!
А в гостиной меня ждал букет тюльпанов - у нас наступила весна :-)
После завтрака быстро оделать и - готова к труду и обороне!
Решила отдельно сфотографировать мои любимые фенечки - кольца! Вот буквально до прошлого года не носила, а сейчас видимо попала под воздействие последнией моды :-)
А вот вид из моего окна. Живу я в хорошем, спокойном районе Милана.
Ну что же, таки пора на работу, так что ниже фото моего подьезда
Хотя работаю я недалеко от дома - обычно езжу на работу на скутере. Благодаря ему за 15-20 минут я перемещаюсь в любую точку города и пробки и проблемы с парковкой мне не страшны. А вот и мой конь!
Подьезжая на работу что я вижу? Зацвело дерево перед офисом.
Работаю я в районе, где полно шоурумов других брендов (такие как Армани, Версаче, Монклер). Когда-то очень давно - это была индустриальная зона. Со временем город расширился и здания бывших фабрик переделали в жилые и офисные. Так что часто можно увидеть лофты и опен спейсы. Шоурум, в котором я работаю, расположен на такой территории, которая была поделена на много разных площадей. Кто-то там живет, у кого-то там офисы. Вот как это выглядит снаружи:
А вот как выглядит наш шоурум
Мой офис на втором этаже и там белые стены, шкаф и стол со стульями. Иногда хочется завыть от ощущения операционной. Поэтому перед собой для поднятия настроения я повесила такую картинку...
Как я уже писала выше - кампания продаж уже подходит к концу и все встречи уже закончились, но по телефону/скайпу/ватсаппу я еще делаю заказы на расстоянии, а также их корректировку. Так что приходится много чего фотографировать. А вот как выглядит наша карта цветов. То есть большинство моделей нашей коллекции можно заказать в любом из этих цветов:
Ну а для вещей из менее ходовых тканей карта цветов меньше и выглядит это так:
Подтверждаю что в следующем сезоне люрекс будет по прежнему в моде!
Ну а после того, как я сделала всю работу...с учетом того, что я работаю в моде и в моем шоуруме около 200 разных моделей...ну какая женщина устоит и не померит? Так что наконец-то поток клиентов спал и у меня появилось время для примерок. Прикидываю что сидит хорошо и каким из вещей будет намного лучше в моем шкафу, а не в шоуруме :-)
Ну что же, тем временем наступило время обеда и я пошла домой. На территории, где находится наш шоурум, есть также небольшой "парк", где очень приятно посидеть на солнышке. А может даже и полежать - если взять с собой плед. Но сейчас еще слишком рано, земля еще холодная, так что просто проходим мимо...
Мой офис находится также недалеко от каналов - Navigli - через которые каждые сотню метров - мостик. Хотя сейчас в каналах еще нет воды, зимой они почти сухие. А вот поздней весной по ним даже катают туристов на лодках!
Ну и по дороге наслаждаемся весной...
Рядом с моим домом - районный рынок. Раз или два в неделю (в зависимости от района) перекрывают улицу и прямо там разорачивается рынок.
Ну а я в этот раз решила купить креветок...
Пришла домой, засунула креветки в духовку и пока они готовились - позанималась на степпере. Спортзал (как и спорт) я терпеть не могу, поэтому в качестве альтернативы решила прикупить себе домой самый небольшой спорт.тренажер :-)
После обеда я опять вернулась в офис. К нам зашла также наша модель, Барбора (она чешка) которая работает с нами во время встреч с клиентами. Но в этот раз она зашла просто поздороваться...
В общем работу я сделала, с Барборой поболтала и уже жду не дождусь окончания работы...
Сначала я забежала в супермаркет за своим ужином...
Сам ужин не густой - брезаола с творогом. Дело в том что я бросила курить в прошлом году и набрала 7кг. Ну и в феврале сердце мое не выдеражало и так как лишние килограммы не соизволили сами уйти - решила с ними бороться. Так что сейчас на строгой диете (а также 30 минут физ.активности и отказ от лифта). Как ни странно с диетой у меня особенных трудностей нет, вот даже похудела на 5кг, так что все идет по плану. А вот и мой ужин.
Сегодня вечером меня пригласили на день рождения, но это будет чуть позже, так что между делом я люблю поваляться на диване...
А так как недавно я увлеклась астрологией и начала ее изучать, делаю всякие расчеты для своих друзей (вернее подружек, они все хотят, а вот мужчины - настроены скептически). Так что открываю свой компьютер, который я решила сделать более девочковым...
а расчеты (которые я переписываю от руки в блокнотик выглядят так...
Ну вот и пришло время переодеться для вечеринки и выходить!
По дороге купила букет цветов для именинницы...
Ну что я могу скачать про день рождения? Было весело!
А это на улице, куда все бегают покурить. Я уже не курю, но часто бегаю за компанию, все таки компании курильщиков одни из самых веселых!
А на улице случайно встретилась с еще одной подружкой!
Но так как день рождения был посередине недели, уже в час ночи мы начали собираться и поехали домой. Вот так закончился этот мой ден. Поздно. Устала. Пора домой. Всем спокойной ночи!
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