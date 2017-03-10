Один очень длинный день, превративший меня из россиянки в израильтянку.

День начинается утром 15 февраля в нашем доме в Подмосковье и заканчивается рано утром следующего дня в съёмной квартире израильского города Нетания. Под катом 47 фотографий.
1. Проснулась я в 8 часов утра, обычно сплю подольше, но сегодня ещё много дел, на 15.00 запланирован выезд в аэропорт, и надо многое успеть. Муж с дочкой спят, а я иду умываться, делаю сонно-лохматое селфи ) Привет :)
2. С утра перед завтраком я выпиваю стакан воды, иногда добавляю лимон или молотые семена льна, генератор коллагена и ещё пью какую-нибудь зеленую смесь, сегодня это брокколи. Люблю всякие полезности.
3. Спускаюсь на первый этаж и начинаю собирать/убирать вещи. У меня есть не очень хорошая привычка - откладывать все дела на потом и делать их в итоге в последний момент, поэтому чемоданы до сих пор до конца не собраны.
Меж тем прошло уже полтора часа, и я изрядно проголодалась, но все ещё спят, поэтому я перекусываю йогуртом. С недавних пор я делаю домашние йогурты, и магазинные мне перестали нравиться, но голод не тётка, ем, что нашла.
4. Кошка Фрося тоже ждёт пока все проснутся. Она даже не догадывается, как скоро изменится её жизнь, ведь в её доме теперь будут жить ещё две кошки и кот.
5. Наконец-то проснулась Ульяна и сразу попросила кефир. Сейчас ей год и семь месяцев. Она уже знает, что сегодня полетит на самолёте, и когда мы ей в очередной раз об этом напоминаем, она показывает, как самолётик летит и гудит :)
6. Уже около 11, и мы наконец-то сели завтракать. Времени готовить особо нет, поэтому я ем магазинные блинчики, а муж - творог с бананом. Здесь он в кадр не попал, ну и не страшно, по утрам он не особо фотогеничен :)
7. Это тоже часть нашего завтрака, у мужа арсенал побольше моего. Я сейчас пью только омега-3, витамин Д3 и биотин для волос.
8. Не теряя времени, продолжаю делать дела. Появляется навязчивое ощущение, что я что-то не успею или забуду.
Выхожу во двор выбросить мусор, и ко мне на всех парах мчит мой верный друг, вернее подруга :) Это наша немецкая овчарка Дуня, так как она длинношерстная, то живёт на улице даже зимой, у неё есть вольер, будка и целых 12 соток для охраны.
9. На самом деле охранной собаки из неё не получилось, она очень добрая и скорее залижет до смерти, чем покусает :) Буду по ней очень скучать, но пока дома ей будет лучше. Честно говоря, с трудом представляю её в израильском климате и в квартире...
10. Зову её к ёлочке сделать селфи, но она понимает это по-своему
11. Время уже 12.30, и к нам приехали наши друзья Илья с Настей, которые будут жить в доме и присматривать за животными. У них и своих четверо, две кошки ( родственники нашей Фроси), кот и собака Ёлка. Сегодня они привезли пока только собаку, чтобы сразу не шокировать наших.
12. Момент знакомства. На всякий случай взяла Дуню на поводок, так-то она добрая и со всеми собаками дружит, но мало ли...Может захотеть показать, кто здесь главный.
13. Вроде первая встреча прошла успешно, Ёлка немного остерегается, но Дуня уже готова играть с новой подругой.
14. Время сегодня летит быстро, кажется, что только проснулась, а уже почти час дня, и ощущение, что я ничего не успеваю, все сильнее и сильнее, начинаю нервничать...
15. Муж разобрал детскую кроватку и проводит ребятам инструктаж по дому, объясняет все нюансы по отоплению и прочему, а я собираюсь отнести в сарай оставшиеся вещи.
16. Меж тем все проголодались, и так как времени готовить сегодня нет, мы заказали еду из ресторана- манты и хачапури. Обычно мы такую неЗОЖную еду не едим, но в честь отъезда решили сделать исключение. На фото наконец-то появляется муж - Дима.
17. Залезать на стол и прыгать на папу - любимое дело) и так много раз, пока у папы хватает терпения.
18. За полчаса до приезда такси пытаемся закрыть чемоданы и понимаем, что ничего не выходит. Начинаются судорожные поиски третьего чемодана и перекладывание вещей. Тем временем приехал Рома, приятель мужа, проживший в Израиле 20 лет, и в том году он вернулся и теперь работает таксистом в Москве. Пока мы собираемся, он пьёт чай и ест хачапури.
19. Из графика выбились, но это не страшно, ведь в аэропорту надо быть в 17.30, а ехать до Домодедово с Минского шоссе примерно полтора часа, просто зная нашу склонность долго собираться, такси вызвали с запасом. Собираемся.
20. Ну всё, чемоданы в такси, ключи от дома и от машины оставили друзьям, можно ехать. Фото на память на фоне сугробов. Погода сегодня отличная, солнечная, но зима уже поднадоела, и хочется поскорее в тепло. Хотя в Израиле сейчас тоже зима, но все-таки там потеплее, по прогнозам около +15.
21. Время 16.15. Наконец-то поехали. Ульяна сразу уснула, а я первые полчаса ещё на нервяке мысленно перебираю, всё ли я взяла... паспорта, документы, аптечку... потом меня наконец-то отпускает.
В спешке забыла попрощаться с собакой (
22. На МКАДе как обычно попали в пробку из-за аварии и ехали в итоге 2 часа, немного опоздали, но на самолёт точно успеваем, он в 20.30. А пораньше нужно было приехать, чтобы встретиться с представителями Сохнута (не стала их фотографировать) и получить у них билеты на самолет. Это организация, которая помогает в различных вопросах репатриации, в частности оплачивает билеты и дорогу. Мы взяли у таксиста чек, и нам компенсировали стоимость поездки.
23. Так как мы с ребёнком, то на регистрацию нас пускают без очереди. Наши три чемодана похоже самый скромный багаж, многие репатриируются со всем, что нажито, по 10-12 огромных баулов...
24. Летим мы обычным регулярным рейсом Эль Аль.
Перед регистрацией обязательная беседа со службой безопасности авиакомпании, вопросы о цели поездке и о багаже.
Ульяну для разнообразия запахнули в рюкзак, коляску сдаём в багаж.
25. Проводить нас приехали родители мужа, а мои не приехали, потому что они живут в Питере.
26. После регистрации и сдачи багажа есть ещё немного времени, и мы решаем выпить кофе.
В паспортах стоят въездные визы на ПМЖ, которые мы получили несколько месяцев назад в консульстве Израиля. Для этого мы два раза ходили на встречу к консулу с документами, подтверждающими еврейский корни - документы бабушки и дедушки мужа. Хорошо, что они все сохранились, и особых проблем с получением визы у нас не возникло. Я русская, но тоже имею право на израильское гражданство, потому что удачно вышла замуж :)
Виза действует 6 месяцев. После её получения мы съездили в Сохнут и выбрали дату вылета. Ещё можно было походить к ним на занятия по изучению иврита, но у нас не было возможности ездить каждый день в центр Москвы, поэтому иврит собираемся учить уже в Израиле. Первые 6 месяцев обучения кстати тоже бесплатные.
27. Сидим, ждём посадку
28. Вылет задержали на 40 минут, видимо не успевали проверить все огромные сумки репатриантов. Кстати, при репатриации можно брать дополнительные 20 кг на каждого человека, бесплатно. Т.е. мы на троих могли бы взять 120 кг вещей. Всё, взлетаем!
29. Сосед в самолёте, увидев, что мы с ребёнком, немного занервничал и сразу поинтересовался, взяли ли мы специальные детские капли, чтобы Ульяна не плакала при взлёте и посадке. Узнав, что никаких капель у нас нет, заволновался ещё больше и начал выяснять, есть ли в самолёте свободные места, так как планировал поспать. Но в итоге Ульяна ни разу не заплакала, очень спокойно перенесла полет и никому не мешала, а сосед вместо сна всю дорогу проболтал с Димой.
У нас была стандартная программа: мультики, еда и сон.
30. Прилетели мы по местному времени в полночь, разница с Москвой - 1 час. То есть по нашему уже час ночи. Ульяна поспала всего 2 часа, пришлось её разбудить... При выходе из самолета нас встречают представители Министерства Абсорбции ( это министерство, которое помогает адаптироваться и устроиться в Израиле) и ведут на паспортный контроль. Группа репатриантов примерно человек 40-45.
31. После стандартного прохождения паспортного контроля в город мы не выходим, а возвращаемся обратно и выходим на лётное поле. В Тель-Авиве +9 и дождик, но для нас тепло, улетали мы из -10.
Здесь мы ждём автобус, на котором поедем в здание старого аэропорта для оформления всех документов. Говорят, что это мероприятие на всю ночь...
32. Заходим вот в такой зал, здесь есть бар и столики, можно выпить чай, кофе, поесть печеньки и сэндвичи. Местное время уже 1.14
33. Нас приглашают одними из первых, так как мы с маленьким ребёнком. Все сотрудники говорят по-русски.
34. Очень милая девушка достаточно быстро оформляет нам свидетельство новых репатриантов - одно на семью, медицинскую страховку - мед.помощь можно получать с первого дня пребывания в стране, даёт направление в банк для открытия счета, немного денег в конверте на первые дни - первая часть единовременной выплаты по прилету - 2750 шекелей (примерно 740$) и сим-карту на 200 минут разговоров по Израилю.
После того как мы откроем счёт в местом банке, на него придёт вторая часть единовременной выплаты - 6800 шекелей (1840$), и потом на него каждый месяц в течение полугода будет приходить корзина абсорбции, т.е. пособие. На семью с одним маленьким ребёнком около 6000 шекелей, точно не помню сумму. Также счёт нужен, чтобы завести постоянную сим-карту с интернетом.
35. Ульяне дарят пакет с шоколадками, который я пытаюсь по-быстрому спрятать, но все-таки одну ей удалось ухватить
36. А нам подарили большое тёплое одеяло. В Израиле сейчас зима, днём около 12-15, ночью 6-9, а отопления в квартирах нет, так что это очень нужная вещь на ближайший месяц.
37. Дальше мы ждём вызова в следующий кабинет, к представителю МВД для оформления паспортов. Ульяне весело, сна ни в одном глазу.
38. Во втором кабинете мы показываем свидетельства о рождении, и нам оформляют паспорта, вернее удостоверения личности.
39. Ну вот и всё, все документы оформлены, и уже очень сильно хочется спать, но нужно ждать пока приедет автобус и отвезёт нас обратно в аэропорт. Обратно отвозят в два этапа, в первую группу попадают семьи с детьми и те, кому потом далеко ехать. Ульяна находит себе компанию на детской площадке и совсем не хочет спать.
40. Дима пьет уже третью чашку кофе, чтобы не уснуть
41. Наконец-то приезжает автобус, мы уже на автопилоте
42. Проходим паспортный контроль по талончикам, которые нам дали при оформлении документов, и выходим в аэропорт.
43. Пока мы получаем багаж, Ульяна побежала играть с детьми
44. На выходе нас ждёт такси, отвозят бесплатно в любую точку Израиля, нам ехать до Нетании, это курортный город на берегу Средиземного моря примерно в 30 км от Тель-Авива. Такси - это микроавтобусы, рассчитанные на 2-3 семьи, с нами едет ещё одна пара и с ними лабрадор, бедняга намучился больше всех, часов 10 просидел в клетке... Детские кресла в такси не предусмотрены, сажаю Ульяну в рюкзак и она мгновенно отключается.
45. Муж у меня самый лучший, люблю его :)
46. Квартиру мы сняли на несколько месяцев через Airbnb. Хозяин живёт в Тайланде и мы общались с ним по вайберу. Встретила нас соседка и отдала ключи. Вот наша спальня, в квартире дубак и одеяло оказалось очень кстати.
47. Сил уже ни на что нет, мы сразу засыпаем. Завтра нас ждёт день, полный новых и интересных открытий! :)
Community Info